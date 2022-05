Buono carburante per dipendenti esteso ai professionisti (Di lunedì 16 maggio 2022) Il decreto Ucraina ha determinato un “Buono carburante” da destinare ai lavoratori dipendenti di aziende, ma la vera novità giunge dal momento in cui questo bonus verrà destinato a tutti i datori di lavoro privati. L’emendamento di Fratelli d’Italia è stato approvato al Senato dalle commissioni di Industria e Finanza a Palazzo Madama. Il Buono carburante da destinare ai dipendenti di aziende e di studi di professionisti ammonta a 200 euro che non andranno a concorrere alla formazione del reddito. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti potrà ammontare ad un massimo di 258,23 euro per non incorrere nella formazione del reddito, raddoppiato a 516,46 per il periodo di imposta 2020 – 2021. Se il valore fosse superiore ... Leggi su zon (Di lunedì 16 maggio 2022) Il decreto Ucraina ha determinato un “” da destinare ai lavoratoridi aziende, ma la vera novità giunge dal momento in cui questo bonus verrà destinato a tutti i datori di lavoro privati. L’emendamento di Fratelli d’Italia è stato approvato al Senato dalle commissioni di Industria e Finanza a Palazzo Madama. Ilda destinare aidi aziende e di studi diammonta a 200 euro che non andranno a concorrere alla formazione del reddito. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratoripotrà ammontare ad un massimo di 258,23 euro per non incorrere nella formazione del reddito, raddoppiato a 516,46 per il periodo di imposta 2020 – 2021. Se il valore fosse superiore ...

