Buoni spesa, caos e proteste al Centro Sociale (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario fare intervenire i carabinieri per placare gli animi davanti al Centro Sociale di via Cantarella a Salerno per la protesta esplosa tra le persone in fila in attesa della consegna dei Buoni spesa da parte del Comune di Salerno. In molti hanno dichiarato di essere in fila dalle cinque e hanno protestato perché per precedenti consegne il Comune si era avvalso di una società che aveva portato a domicilio i bonus. Ad inasprire gli animi anche il fatto che la consegna stessa dei Buoni spesa è in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista. I cittadini hanno contestato l'organizzazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

