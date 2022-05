Bullismo, la storia di Ron: “Un gruppo di ragazzi mi seguiva quando uscivo da scuola” (Di lunedì 16 maggio 2022) . Ecco le dichiarazioni del famoso cantante Bullismo: IL RACCONTO DI ROSALINO CELLAMARE- Rosalino Cellamare, meglio noto al pubblico come Ron, è stato protagonista nel corso di “Oggi è un altro giorno”, il programma condotto da Serena Bortone, come sempre in onda su Rai 1. Il famoso cantante ha svelato anche di essere stato vittima di Bullismo da giovane. Ecco riportate di seguito, le dichiarazioni di Ron: “Facevo la seconda media, c’era un gruppetto di ragazzi che quando uscivo di scuola mi seguiva, dopo un cinque minuti venivamo a darmi le botte, dei calci nel sedere. E non sapevo perché. L’avevo detto a casa. Alla fine quando finì la scuola il capo del gruppetto venne da me, mi mise il braccio al collo, pensavo mi desse un ... Leggi su zon (Di lunedì 16 maggio 2022) . Ecco le dichiarazioni del famoso cantante: IL RACCONTO DI ROSALINO CELLAMARE- Rosalino Cellamare, meglio noto al pubblico come Ron, è stato protagonista nel corso di “Oggi è un altro giorno”, il programma condotto da Serena Bortone, come sempre in onda su Rai 1. Il famoso cantante ha svelato anche di essere stato vittima dida giovane. Ecco riportate di seguito, le dichiarazioni di Ron: “Facevo la seconda media, c’era un gruppetto dichedimi, dopo un cinque minuti venivamo a darmi le botte, dei calci nel sedere. E non sapevo perché. L’avevo detto a casa. Alla finefinì lail capo del gruppetto venne da me, mi mise il braccio al collo, pensavo mi desse un ...

