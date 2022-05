Buffalo, California, Texas: la "solita" scia di sangue negli Usa (Di lunedì 16 maggio 2022) Altre sparatorie. Si allunga lascia di sangue negli Stati Uniti, in un fine settimana contrassegnato dal massacro nel supermercato di Buffalo, dove un diciottenne suprematista ha aperto il fuoco e ucciso dieci persone per motivi razziali.... Leggi su today (Di lunedì 16 maggio 2022) Altre sparatorie. Si allunga ladiStati Uniti, in un fine settimana contrassegnato dal massacro nel supermercato di, dove un diciottenne suprematista ha aperto il fuoco e ucciso dieci persone per motivi razziali....

Advertising

PalermoToday : Buffalo, California, Texas: la 'solita' scia di sangue negli Usa - romatoday : Buffalo, California, Texas: la 'solita' scia di sangue negli Usa - enrica_emme : RT @messveneto: Sparatoria in California (in chiesa) e Texas, in tutto tre morti e otto feriti: Dopo la strage suprematista nel supermercat… - messveneto : Sparatoria in California (in chiesa) e Texas, in tutto tre morti e otto feriti: Dopo la strage suprematista nel sup… - lucafaccio : California, spari in una chiesa: un morto e quattro feriti a ventiquattr'ore dalla strage di Buffalo -