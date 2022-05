Brucia un deposito di vernici | paura alle porte di Roma

(Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - Allarme, nel primo pomeriggio, per un vasto incendio scoppiato in un magazzino dinella zona industriale di Monterotondo, a nord della Capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre e il nucleo biologico chimico radiologico (Nbcr). Molta, ma nessun ferito. Sono state le esalazioni causate dal materialeto ad allarmare i soccorritori. Il rogo ha sprigionato, infatti, una densa colonna di fumo nero visibile fino ae ai Castellini. Il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone ha emanato per precauzione un'ordinanza di chiusura die finestre oltre alla sospensione di tutte le attività all'aperto. Un invito che poi si è esteso anche ai comuni confinanti: Fianono e Montelibretti. ...

Le aziende vicine al luogo dell'incendio sono state fatte evacuare in via precauzionale: a rendere difficile il lavoro dei vigili è stata l'infiammabilità dei materiali presenti nel deposito. Sono state le esalazioni causate dal materiale bruciato ad allarmare i soccorritori. Il rogo ha sprigionato, infatti, una densa colonna di fumo nero visibile fino ai Castelli Romani. Allo stato comunque – si sottolinea – il rogo, durato per oltre quattro ore, ha avuto origine per "cause imprecisate" Secondo quanto si è appreso entro le prossime ore gli investigatori dei Vigili del fuoco effettueranno i rilievi.