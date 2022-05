Bridgerton 3 | Lady Whistledown rivela i protagonisti della prossima stagione

(Di lunedì 16 maggio 2022) A lungo i fan hanno discusso su chi sarebbero stati iterzadi, la serie Netflix tratta dai romanzi di Julia Quinn e ambientati in un’utopica Etàreggenza inglese. Ora è finalmente ufficiale: il prossimo capitolo del period drama che mostra le vicende dell’alta società londinese è incentrato sulla storia d’amore fra Colin(Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Vi raccomandiamo... Queen Charlotte: il prequel diè in arrivo, firmato da Shonda Rhimes A confermarlo è stata proprio l’attrice che nello show interpreta il doppio ruolofiglia intellettuale Featherington e di...

Parliamo della coppia formata da Colin Bridgerton (Luke Newton) e da Penelope Featherington (Nicola Coughlan), ovvero la ragazza che si nasconde dietro l'identità della tanto temuta Lady Whistledown, da sempre interessata al giovane interpretato da Luke Newton. Buone notizie per i fan di Nicola Coughlan che in Bridgerton interpreta Penelope Featherington, alias Lady Whistledown. La terza stagione... "Come Lady Whistledown ho mantenuto il segreto per diverso tempo..." Nicola Coughlan ha rivelato a un evento dedicato a Bridgerton che dopo aver presentato la storia da nemici ad amanti dei Kanthony...