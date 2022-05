Brekalo lascia il Torino, l’annuncio di Vagnati: «Siamo delusi» (Di lunedì 16 maggio 2022) Brekalo lascia il Torino: l’annuncio di Vagnati. Il giocatore ha deciso di non restare in granata Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato a Torino Channel del futuro di Brekalo. Le sue parole: «Abbiamo avuto più di un meeting con Brekalo, il suo agente e il padre, ma da qualche mese ci ha comunicato che il suo desiderio era quello di non continuare con noi. E’ un rammarico, ha fatto bene e ha avuto un inizio importante, a Verona ha fatto una grande giocata ma Siamo rimasti delusi: c’era voglia di investire una cifra importante, soprattutto considerando il momento di perdite con il Covid, ed eravamo pronti, ancora dopo Verona io e il presidente abbiamo voluto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022)ildi. Il giocatore ha deciso di non restare in granata Davide, direttore tecnico del, ha parlato aChannel del futuro di. Le sue parole: «Abbiamo avuto più di un meeting con, il suo agente e il padre, ma da qualche mese ci ha comunicato che il suo desiderio era quello di non continuare con noi. E’ un rammarico, ha fatto bene e ha avuto un inizio importante, a Verona ha fatto una grande giocata marimasti: c’era voglia di investire una cifra importante, soprattutto considerando il momento di perdite con il Covid, ed eravamo pronti, ancora dopo Verona io e il presidente abbiamo voluto ...

