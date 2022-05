Braida a CM: 'Pecchia scelto tra tanti, i nostri talenti e la chiamata di Galliani. Vi racconto la favola Cremonese' (Di lunedì 16 maggio 2022) Ariedo Braida: il futuro era nel nome e cognome, sinonimi di garanzia. Quelle A maiuscola non a caso, perché dietro alla promozione della... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Ariedo: il futuro era nel nome e cognome, sinonimi di garanzia. Quelle A maiuscola non a caso, perché dietro alla promozione della...

Advertising

sportli26181512 : Braida a CM: 'Pecchia scelto tra tanti, i nostri talenti e la chiamata di Galliani. Vi racconto la favola Cremonese… - cmdotcom : #Braida a CM: 'Pecchia scelto tra tanti, i nostri talenti e la chiamata di #Galliani. Vi racconto la favola… - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: Nel tardo pomeriggio inizio serata Che gioia tornare in curva sud per la festa per la promozione #cremonese in #serieA c… - paoloangeloRF : Nel tardo pomeriggio inizio serata Che gioia tornare in curva sud per la festa per la promozione #cremonese in… - RobViare : @ilcalcioquot @USCremonese @CGrigiorosso Dalla C1 alla SerieA in 6 anni. La Cremonese c’è e vuole continuare a cres… -