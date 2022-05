(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - In occasione del Mese europeo della diversità ancheBanca mette in campo una serie di appuntamenti per porre sotto i riflettori il tema, organizzando il suo primo evento di sensibilizzazione. Si tratta di una 'Week', della durata di 5, dal 16 al 20 maggio, ricca di attività interne ed esterne alla banca. Lo annuncia una nota. L'iniziativa rientra nell'ambito del programma 'A Pari Merito', con il qualesi impegna a dare vita a un ambiente inclusivo, in cui ciascuno può sentirsi partecipe, compreso e valorizzato per i suoi talenti e nella sua unicità. L'obiettivo è contrastare qualunque forma di pregiudizio sul luogo di lavoro, a prescindere da genere, età, stato di salute, orientamento e ...

TV7Benevento : Bper, 5 giorni dedicati a Diversity & Inclusion - - italiaserait : Bper, 5 giorni dedicati a Diversity & Inclusion - fisco24_info : Bper, 5 giorni dedicati a Diversity & Inclusion: (Adnkronos) - In occasione del Mese europeo della diversità, inizi… - LocalPage3 : Bper, 5 giorni dedicati a Diversity & Inclusion - GiornaleLORA : BPER Banca, 5 giorni dedicati alla Diversity & Inclusion -

Milano Finanza

A febbraioaveva comunicato di aver ricevuto da Nexi un'offerta non vincolante nell'ambito ...di pagamento e di aver concesso alla società un periodo di trattativa in esclusiva di 60, fino ......è già sold - out come evento singolo ma è possibile acquistare abbonamenti di due o treche ... Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca) Causale: Donazione per Estense.com -... Bper-Nexi, ancora fumata nera sulla monetica Si tratta di una ‘Diversity Week’, della durata di 5 giorni, dal 16 al 20 maggio, ricca di attività interne ed esterne alla banca. Lo annuncia una nota. L’iniziativa rientra nell’ambito del programma ...La banca non ha ancora raggiunto l'accordo con Nexi, interessata alle attività di sistemi di pagamento di Bper. A febbraio l'istituto modenese aveva concesso al gruppo, guidato da Paolo Bertoluzzo, un ...