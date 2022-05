Boxe | Mondiali femminili 2022 | Olena Savchuk sconfitta nei quarti di finale

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 maggio 2022)esce di scena aidideidi. A estrometterla dal torneo nei 52 kg è la kazaka Zhaina Shekerbekova, che la sconfigge per 4-0 (quattro 29-27 e un 28-28, di fatto sarebbe un 5-0 senza una penalità inflitta nella seconda ripresa). Si conclude dunque la rassegna iridata della pugile nata in Ucraina, ma che è in Italia ormai fin dal 2005. Nel primo round l’italiana riesce sì a trovare in più di un’occasione il centro del ring, ma non è incisiva il più delle volte. Questo fatto, unito al continuo di contromosse trovate dalla kazaka, dotata di un interessante destro, fa sì che i 10-9 siano quattro a suo favore contro l’uno solo di. La seconda ripresa si fa rovente, tutte e due ...