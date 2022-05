Borsa | Milano debole con Nexi e Ferrari | rally Saipem | Saras

(Di lunedì 16 maggio 2022) Piazza Affari inizia la settimana all'insegna dell'incertezza, con l'indice Ftse Mib che chiude in calo dello 0,06% dopo una giornata di oscillazioni in prossimità della parità. A sostenere il listino ...

Piazza Affari oscilla sulla parità ( - 0,2%) dopo l'apertura negativa di Wall Street, mentre Francoforte ( - 0,8%) e Parigi ( - 0,5%) aumentano le perdite e Londra riduce i rialzi (+0,4%). I listini ...