Borsa: Europa prosegue contrastata, Milano +0,2% (Di lunedì 16 maggio 2022) Le Borse europee proseguono contrastate dopo le previsioni di primavera della Commissione europea ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Sui mercati prevale un clima ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Le Borse europee proseguono contrastate dopo le previsioni di primavera della Commissione europea ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Sui mercati prevale un clima ...

