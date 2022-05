Bonus acqua di 1000 euro: soldi direttamente sul conto, come richiederlo (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Bonus idrico è stato prorogato con la legge di Bilancio 2022 fino alla fine del 2023. Tale agevolazione ha come finalità primaria quella di favorire il risparmio di risorse idriche, mediante l’erogazione di incentivo sui lavori di efficientamento dei sanitari. Il valore può arrivare fino a 1000 euro. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli e soprattutto vi spieghiamo come richiederlo. (Continua dopo la foto…) Cos’è il Bonus acqua Il Bonus idrico è un contributo statale di 1.000 euro destinato alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso ... Leggi su tvzap (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilidrico è stato prorogato con la legge di Bilancio 2022 fino alla fine del 2023. Tale agevolazione hafinalità primaria quella di favorire il risparmio di risorse idriche, mediante l’erogazione di incentivo sui lavori di efficientamento dei sanitari. Il valore può arrivare fino a. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli e soprattutto vi spieghiamo. (Continua dopo la foto…) Cos’è ilIlidrico è un contributo statale di 1.000destinato alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso ...

