Bonus 200 euro per lavoratori e pensionati: a chi spetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Un Bonus da 200 euro previsto nel Dl Aiuti è presto in arrivo per lavoratori, dipendenti e pensionati. Il Bonus spetta a chi ha un reddito fino a 200 euro ed è stato previsto dal Governo per dare un supporto alle famiglie e contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.Il Bonus è destinato anche a tutti coloro che per il mese di giugno 2022 percepiranno l’indennità di disoccupazione o la Naspi. Il Bonus andrà anche ai percettori del reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali e ai colf (collaboratori domestici). Bonus 200 euro: a chi spetta e come averlo Si tratterà di una misura una tantum (cioè che viene erogato una sola volta). Il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 maggio 2022) Unda 200previsto nel Dl Aiuti è presto in arrivo per, dipendenti e. Ila chi ha un reddito fino a 200ed è stato previsto dal Governo per dare un supporto alle famiglie e contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.Ilè destinato anche a tutti coloro che per il mese di giugno 2022 percepiranno l’indennità di disoccupazione o la Naspi. Ilandrà anche ai percettori del reddito di cittadinanza, aistagionali e ai colf (collaboratori domestici).200: a chie come averlo Si tratterà di una misura una tantum (cioè che viene erogato una sola volta). Il ...

