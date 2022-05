Bonus 200 euro: anche questi lavoratori resteranno esclusi (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Bonus da 200 euro una tantum previsto dal decreto Aiuti e energia non arriverà a tutti i lavoratori Il Bonus da 200 euro una tantum è uno dei piccoli interventi messi in campo dal Governo nel decreto Aiuti e energia per dare respiro alla cittadinanza andando ad assorbire una parte dei rincari subiti. L’iniziativa L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilda 200una tantum previsto dal decreto Aiuti e energia non arriverà a tutti iIlda 200una tantum è uno dei piccoli interventi messi in campo dal Governo nel decreto Aiuti e energia per dare respiro alla cittadinanza andando ad assorbire una parte dei rincari subiti. L’iniziativa L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

NicolaPorro : ?? L’adorazione dei giornalisti per sua Santità Draghi che scende al Sud, l’inutile bonus 200 euro e 1 miliardo in v… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #16maggio: #bonus da 200 euro, bollette, carburanti: gli aiuti al… - SilvioMagliano : ?? #RassegnaStampa 1?? #LaVoce, 'San Mauro Torinese, è caos totale sulla linea 8: il pullman è quasi sempre in rita… - FilippoLavalle3 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #16maggio: #bonus da 200 euro, bollette, carburanti: gli aiuti alle famigl… - Lavorosole24ore : Bonus da 200 euro anti inflazione, datori e Inps in campo entro luglio -