"Bombe su Torino" dopo l'Eurovision: chi è la giornalista russa che ha commentato così (Di lunedì 16 maggio 2022) Si è concluso poche ore fa l'Eurovision Song Contest 2022, con la vittoria toccante della Kalush Orchestra in rappresentanza dell'Ucraina. E se qualche polemica si è inevitabilmente sollevata, c'è un messaggio che ha letteralmente valicato ogni confine del buon gusto (e del buon senso), lasciando tutti con l'amaro in bocca. A condividerlo sui social è stata la giornalista russa Yuliya Vityazeva, probabilmente con l'intento di lanciare una provocazione per quella che considerava una vittoria immeritata. Yuliya Vityazeva, il terribile messaggio "Ci vorrebbero delle Bombe su Torino" – ha scritto Yuliya sul suo profilo Twitter, poco dopo che i riflettori si sono spenti sul palco dell'Eurovision Song Contest 2022. Parole terribili in qualsiasi contesto, ma ancora di più ...

