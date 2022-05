(Di lunedì 16 maggio 2022) Il presidente brasiliano, Jair, ha criticato gli attuali governi disostenendo che i due Paesi stanno per trasformarsi in regimi "comunisti" come quelli di. ...

Advertising

iconanews : Bolsonaro, 'Argentina e Cile su stessa strada Venezuela e Cuba' - SpeculaThor : RT @GenCar5: 2/2 #Argentina, stanno protestando perché il vertice sia 'senza esclusioni'. La politica latinoamericana di Joe Biden torna ai… - Rosyfree74 : RT @GenCar5: 2/2 #Argentina, stanno protestando perché il vertice sia 'senza esclusioni'. La politica latinoamericana di Joe Biden torna ai… - Livia_DiGioia : RT @GenCar5: 2/2 #Argentina, stanno protestando perché il vertice sia 'senza esclusioni'. La politica latinoamericana di Joe Biden torna ai… - Ema_Olmi : RT @GenCar5: 2/2 #Argentina, stanno protestando perché il vertice sia 'senza esclusioni'. La politica latinoamericana di Joe Biden torna ai… -

Agenzia ANSA

Il presidente brasiliano, Jair, ha criticato gli attuali governi die Cile sostenendo che i due Paesi stanno per trasformarsi in regimi "comunisti" come quelli di Venezuela e Cuba. "Fidel (Castro) e (Hugo) ......gravi attacchi all'ambiente e ai diritti umani perpetrati dal governo brasiliano di Jair, ... Inoltre, in Brasile e inla soia è per il 95% geneticamente modificata e la sua ... Bolsonaro, 'Argentina e Cile su stessa strada Venezuela e Cuba' - America Latina Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha criticato gli attuali governi di Argentina e Cile sostenendo che i due Paesi stanno per trasformarsi in regimi "comunisti" come quelli di Venezuela e Cuba.O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na madrugada deste domingo (15), em uma publicação nas redes sociais, que “alguns” brasileiros querem que o Brasil siga o caminho da Venezuela e Cuba, que vivem ...