Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti lunedì 16 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a lunedì 16 maggio 2022. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 1.431 nuovi contagi, 9 morti, 9.836 tamponi molecolari, 35 (0) ricoverati in terapia intensiva, 569 (-6) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a162022. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 1.431 nuovi, 9, 9.836 tamponi molecolari, 35 (0) ricoverati in terapia intensiva, 569 (-6) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

