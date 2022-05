Blue Bloods 12, quando lo vedremo in Italia: spunta la data (Di lunedì 16 maggio 2022) L’undicesima stagione dell’iconica serie Blue Bloods è giunta al termine: ecco quando vedremo la dodicesima in Italia La serie Tv statunitense, Blue Bloods, andata in onda per la prima volta nel 2010, è arrivata alla 12 stagione. In Italia, però, si e rimasti fermi all’undicesima, la cui ultima puntata è stata quella di domenica 15 maggio 2022. I fan, però, non dovranno attendere a lungo per vedere come andranno avanti le cose. Blue Bloods (Fonte: Instagram)La dodicesima stagione di questo sceneggiato è stata trasmessa dal 1° ottobre 2021 al 6 maggio 2022 sul network CBS. Non esiste una data precisa sull’uscita della serie su Rai 2. Attraverso una riflessione, però ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 16 maggio 2022) L’undicesima stagione dell’iconica serieè giunta al termine: eccola dodicesima inLa serie Tv statunitense,, anin onda per la prima volta nel 2010, è arrivata alla 12 stagione. In, però, si e rimasti fermi all’undicesima, la cui ultima puntata è stata quella di domenica 15 maggio 2022. I fan, però, non dovranno attendere a lungo per vedere come andranno avanti le cose.(Fonte: Instagram)La dodicesima stagione di questo sceneggiato è stata trasmessa dal 1° ottobre 2021 al 6 maggio 2022 sul network CBS. Non esiste unaprecisa sull’uscita della serie su Rai 2. Attraverso una riflessione, però ...

Advertising

zazoomblog : Il finale di Blue Bloods 11 in coppia con The Rookie 4 su Rai2: trame 15 e 22 maggio - #finale #Bloods #coppia… - giorgiovascotto : @IstintoDiVino Blue bloods. E comunque, anche il Sagrantino… - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - ___livia95___ : Molti attori e attrici cadono nello schema di essere incasinati come un singolo personaggio. È particolarmente comu… - ___livia95___ : King è apparso in diversi cortometraggi prima di ottenere ruoli da ospite nei procedurali della CBS Blue Bloods e P… -