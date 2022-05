Blocco 181 | la prima in-house production Sky Studios per l' Italia | dal 20 maggio su Sky e NOW

(Di lunedì 16 maggio 2022) Lain-Skyna arriverà su Sky e NOW a partire dal 20: si tratta di181, una serie con Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero diretta da Giuseppe Capotondi.181, la nuova serie Sky Original, è una favola metropolitana a tinte dark, nonché lain-Skyna, che debutterà il 20su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Che cosa aspettarsi? Amore e crime al ritmo sudato di rap e reggaeton, in una inedita Milano in realtà aumentata, coloratissima e multiculturale. Gli otto episodi dellastagione della serie, ambientati tra le comunità multietniche della Milano di oggi, saranno diretti da ...

Advertising

Stefanofisicoit : #Blocco181 è la serie tv firmata @SkyItalia Studios in cui si racconta una moderna favola nera che si intesse nelle… - badtasteit : #Blocco181: la tracklist della colonna sonora curata da #Salmo - SerieTvserie : Le foto di Blocco 181, la nuova serie tv di Sky e Now con Salmo - StarGrrrl : RT @dituttounpop: #Blocco181 le dichiarazioni di Salmo e di tutti i protagonisti. Confermata la seconda stagione - TVTips_official : RT @dituttounpop: #Blocco181 le dichiarazioni di Salmo e di tutti i protagonisti. Confermata la seconda stagione -

Fanpage.it

Dettaglio del poster - Foto: Sky Studios Venerdì 20 maggio debutta su Sky (e in streaming su NOW) la serie TV '' , che racconta di un triangolo amoroso sullo sfondo di una Milano multiculturale e di periferia, caratterizzata da una criminalità diffusa e da poche speranze nel futuro. Peculiarità di ...Debutterà il prossimo 20 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW la nuova serie Sky Originale "", di cui Salmo è supervisore e produttore musicale - quindi occupandosi sia delle realizzazioni originali che della scelta delle canzoni di repertorio - , produttore creativo e attore. Al ... Blocco 181: dove è stata girata la serie con Salmo Ambientata in una Milano periferica e multiculturale, segna l'esordio del rapper Salmo: l'appuntamento (in TV e streaming) è per il 20 maggio ...Il 27 maggio sarà messa in vendita la colonna sonora, prodotta da Salmo, ispirata alla serie Blocco 181, ecco la tracklist ufficiale ...