Binaghi-Malagò, lo scontro: «Ha provato a danneggiare gli Internazionali», «Inelegante e sgrammaticato» (Di lunedì 16 maggio 2022) Gli Internazionali di Roma non erano ancora finiti, mancava la finale, che Angelo Binaghi, il vulcanico presidente della Federtennis, aveva già attaccato dritto per dritto il Presidente del Coni Malagò. Con accuse frontali, per nulla mediate da accenni di diplomazia: “Il presidente del Coni prima ha cercato di non far giocare a Roma il numero uno del mondo Djokovic, poi non voleva che giocassero i russi e i bielorussi, tra cui Medvedev e Rublev. Malagò ha chiesto al governo di intervenire nell’autonomia dello sport, proprio lui che in passato se ne era lamentato. Ha cercato di indirizzare il premier Draghi verso una decisione che avrebbe danneggiato gravemente e irreparabilmente un patrimonio dello sport italiano“. E ancora: “Anche Malagò sa che non far giocare i russi e i bielorussi a Roma avrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 maggio 2022) Glidi Roma non erano ancora finiti, mancava la finale, che Angelo, il vulcanico presidente della Federtennis, aveva già attaccato dritto per dritto il Presidente del Coni. Con accuse frontali, per nulla mediate da accenni di diplomazia: “Il presidente del Coni prima ha cercato di non far giocare a Roma il numero uno del mondo Djokovic, poi non voleva che giocassero i russi e i bielorussi, tra cui Medvedev e Rublev.ha chiesto al governo di intervenire nell’autonomia dello sport, proprio lui che in passato se ne era lamentato. Ha cercato di indirizzare il premier Draghi verso una decisione che avrebbe danneggiato gravemente e irreparabilmente un patrimonio dello sport italiano“. E ancora: “Anchesa che non far giocare i russi e i bielorussi a Roma avrebbe ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? Binaghi, Federtennis, contro Malagò: «Atp Roma da record malgrado lui, non voleva far giocare Djokovic e i russi»… - napolista : Binaghi-Malagò, lo scontro: «Ha provato a danneggiare gli Internazionali», «Inelegante e sgrammaticato» Il preside… - Gazzetta_it : Malagò risponde a Binaghi: 'Attacco inelegante, sbagliato, non vero, sgrammaticato' - zazoomblog : Tennis: Malagò a Binaghi attacco inelegante sbagliato e profondamente non vero - #Tennis: #Malagò #Binaghi #attacco - TV7Benevento : Tennis: Malagò a Binaghi, 'attacco inelegante, sbagliato e profondamente non vero' - -

Malagò risponde a Binaghi: 'Attacco inelegante, sbagliato, non vero, sgrammaticato' "Un attacco inelegante, sbagliato, non vero, sgrammaticato". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò risponde al numero uno della Fit Angelo Binaghi, che ieri l'aveva accusato sostanzialmente di aver remato contro gli Internazionali di tennis dicendo prima no a Djokovic ai tempi della polemica ... Malagò risponde a Binaghi: 'Suo attacco inelegante, sbagliato e non vero' Arriva anche la risposta di Giovanni Malagò all'attacco di ieri da parte del presidente della Fit Angelo Binaghi . 'Io penso e credo che in questo caso sarebbe stato più giusto, più bello e ... "Un attacco inelegante, sbagliato, non vero, sgrammaticato". Così il presidente del Coni Giovannirisponde al numero uno della Fit Angelo, che ieri l'aveva accusato sostanzialmente di aver remato contro gli Internazionali di tennis dicendo prima no a Djokovic ai tempi della polemica ...Arriva anche la risposta di Giovanniall'attacco di ieri da parte del presidente della Fit Angelo. 'Io penso e credo che in questo caso sarebbe stato più giusto, più bello e ...