Biella | “uomo dà fuoco all’appartamento La compagna si lancia dalla finestra per sfuggire alle fiamme”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Incendio in un appartamento di Andorno Micca (): ricoverata una coppia e i due figli. Secondo le prime ricostruzioni, confermate dall’agenzia Ansa, unha datoal suo appartamento rimanendo intossicato e laè rimasta ferita dopo essersitadel primo piano – a 3 metri di altezza – dell’abitazione per. Ora si trovano entrambi in codice rosso in ospedale. Ricoverati anche i figli, che hanno riportato ferite meno gravi – codice giallo e codice verde. Sul posto sono intervenute molte squadre dei Vigili delper spegnere l’incendio. I vicini di casa hanno riferito di aver sentito intornosette un forte boato e di ...

Advertising

StampaBiella : Incendio di un alloggio ad Andorno: gravi marito e moglie, intossicati anche i due figli. L’uomo avrebbe appiccato… - newsbiella : Biella, automobilisti chiamano i Carabinieri: “C'è un uomo a piedi sul ponte della Tangenziale” -

Il Fatto Quotidiano

Dalle prime sommarie testimonianze un dramma si è compiuto ad Andorno (). Pare che unabbia appiccato un incendio al suo appartamento - non è chiaro se il gesto sia stato intenzionale - rimanendo intossicato e una donna, per sfuggire alle fiamme si sia buttata ...Dalle prime sommarie testimonianze un dramma si è compiuto ad Andorno. Pare che unabbia appiccato un incendio al suo appartamento - non è chiaro se il gesto sia stato intenzionale - rimanendo intossicato e una donna, per sfuggire alle fiamme si sia buttata dal terzo piano ... Biella, “uomo dà fuoco all’appartamento. La compagna si butta dalla finestra per sfuggire alle… 03.12.2017 in danno di EQUABILE Fabio, allorquando, un commando armato composto da più persone, aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco all’indirizzo dell’uomo poi rimasto ferito;. . Palermo Fran ...Un uomo e una donna, presumibilmente marito e moglie, sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incendio scoppiato nella loro abitazione ad Andorno Micca, nel Biellese. Ad appiccare le fiamme sar ...