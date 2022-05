Berlusconi “La guerra sarà lunga e anche noi lo siamo” (Di lunedì 16 maggio 2022) TREVIGLIO (BERGAMO) (ITALPRESS) – “Non abbiano un leader nel mondo, non abbiamo un leader in Europa. Quello che dovrebbe essere un leader mondiale (Biden, ndr) e che doveva avvicinare Putin al tavolo della mediazione gli ha dato del criminale di guerra e gli ha detto di andare via dal governo russo per andare in galera”. Così Silvio Berlusconi, parlando dal palco di una manifestazione di Forza Italia a Treviglio è intervenuto sulla invasione della Russia all'Ucraina. “Un altro, il segretario della Nato Stoltemberg ha detto che l'Ucraina mai più sarà sotto la Russia e che anche le due repubbliche del Donbass non avranno mai riconosciuta la loro indipendenza. Capirete che con queste premesse Putin è lontano dal sedersi ad un tavolo di negoziazione” ha aggiunto il leader degli azzurri.“Temo che questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) TREVIGLIO (BERGAMO) (ITALPRESS) – “Non abbiano un leader nel mondo, non abbiamo un leader in Europa. Quello che dovrebbe essere un leader mondiale (Biden, ndr) e che doveva avvicinare Putin al tavolo della mediazione gli ha dato del criminale die gli ha detto di andare via dal governo russo per andare in galera”. Così Silvio, parlando dal palco di una manifestazione di Forza Italia a Treviglio è intervenuto sulla invasione della Russia all'Ucraina. “Un altro, il segretario della Nato Stoltemberg ha detto che l'Ucraina mai piùsotto la Russia e chele due repubbliche del Donbass non avranno mai riconosciuta la loro indipendenza. Capirete che con queste premesse Putin è lontano dal sedersi ad un tavolo di negoziazione” ha aggiunto il leader degli azzurri.“Temo che questa ...

