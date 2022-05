"Berlusconi ci ha preso sempre". Minoli, schiaffo alla sinistra: "Con Putin un miracolo" | Video (Di lunedì 16 maggio 2022) "Silvio Berlusconi in politica estera ci ha preso sempre". Giovanni Minoli, in studio da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, dà i voti ai due politici italiani più divisivi e rappresentativi degli ultimi 20 anni di politica italiana, il Cavaliere e Matteo Renzi. "Tu sull'Unità avevi parlato a inizio anni 90 di un miliardario americano, Ross Perot, che in pochi mesi aveva preso il 19% dei voti. E avvertivi: preparatevi perché Berlusconi tra 2 anni farà lo stesso", gli ricorda Giletti. "Ci avevo visto lungo - sorride Minoli -, ancora oggi ha l'8 o 9 per cento ed è ancora centrale nel centrodestra. In politica estera per esempio ci ha preso sempre. Se uno ci pensa, a Pratica di Mare aveva fatto un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) "Silvioin politica estera ci ha". Giovanni, in studio da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, dà i voti ai due politici italiani più divisivi e rappresentativi degli ultimi 20 anni di politica italiana, il Cavaliere e Matteo Renzi. "Tu sull'Unità avevi parlato a inizio anni 90 di un miliardario americano, Ross Perot, che in pochi mesi avevail 19% dei voti. E avvertivi: preparatevi perchétra 2 anni farà lo stesso", gli ricorda Giletti. "Ci avevo visto lungo - sorride-, ancora oggi ha l'8 o 9 per cento ed è ancora centrale nel centrodestra. In politica estera per esempio ci ha. Se uno ci pensa, a Pratica di Mare aveva fatto un ...

