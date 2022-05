Berlusconi a Treviglio per la convention di Forza Italia (Di lunedì 16 maggio 2022) Treviglio. Vero mattatore della convention di Forza Italia a Treviglio è stato Silvio Berlusconi, la cui presenza era stata annunciata fin dal primo pomeriggio. Salito sul parco circa a metà serata, ha sorpreso i presenti con un discorso lungo e intenso che ha toccato più punti: dai racconti di gioventù, alla lotta alla sinistra, alla sua scelta di scendere in politica, fino alla situazione attuale in Italia e nel mondo, e al conflitto tra Russia e Ucraina. Bagno di folla, fiori per la fidanzata Marta, Berlusconi è arrivato accompagnato dalla senatrice Alessandra Gallone che lo ha accompagnato sul palco. Un tripudio di bandiere con in sottofondo l’inno del partito e la chiusa finale: “Andrò ancora in tv. Siamo in Italia, votiamo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022). Vero mattatore delladiè stato Silvio, la cui presenza era stata annunciata fin dal primo pomeriggio. Salito sul parco circa a metà serata, ha sorpreso i presenti con un discorso lungo e intenso che ha toccato più punti: dai racconti di gioventù, alla lotta alla sinistra, alla sua scelta di scendere in politica, fino alla situazione attuale ine nel mondo, e al conflitto tra Russia e Ucraina. Bagno di folla, fiori per la fidanzata Marta,è arrivato accompagnato dalla senatrice Alessandra Gallone che lo ha accompagnato sul palco. Un tripudio di bandiere con in sottofondo l’inno del partito e la chiusa finale: “Andrò ancora in tv. Siamo in, votiamo ...

