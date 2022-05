Benevento contro la riforma Cartabia: “Svilisce il ruolo giurisdizionale” (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Anche a Benevento i Magistrati hanno scioperato contro la riforma della Giustizia che il ministro Cartabia sta portando avanti da mesi. L’associazione nazionale Magistrati aveva indetto per oggi una manifestazione nazionale di protesta contro alcuni aspetti della riforma che trovano la decisa ostilità delle toghe che ritengono minacciata la prerogativa costituzionale dell’indipendenza rispetto al potere politico. In particolare nell’occhio del ciclone sono le norme relative alla composizione dell’organo di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura. Nel mentre già si infervora la campagna referendaria che chiama i cittadini a votare su quattro specifiche questioni, come le cosiddette “porte girevoli” circa la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti- Anche ai Magistrati hanno scioperatoladella Giustizia che il ministrosta portando avanti da mesi. L’associazione nazionale Magistrati aveva indetto per oggi una manifestazione nazionale di protestaalcuni aspetti dellache trovano la decisa ostilità delle toghe che ritengono minacciata la prerogativa costituzionale dell’indipendenza rispetto al potere politico. In particolare nell’occhio del ciclone sono le norme relative alla composizione dell’organo di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura. Nel mentre già si infervora la campagna referendaria che chiama i cittadini a votare su quattro specifiche questioni, come le cosiddette “porte girevoli” circa la ...

