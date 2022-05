Beautiful anticipazioni americane, Thomas nasconde il segreto di Brooke (Di lunedì 16 maggio 2022) Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo di tutto e in particolare in questa news vi parliamo di quello che accadrà a Brooke. Si tratta di un tradimento della donna ai danni di Ridge, ma le cose non sono come sembrano e lo sa bene chi è, per caso, al corrente della vicenda ovvero Thomas Forrester. Quest’ultimo invece di andare a spifferare tutto al padre, sceglie il silenzio. Ma per quale motivo? Cosa lo spinge a coprire la Logan e quello che le è accaduto? Vi anticipiamo che in questa vicenda c’è lo zampino di Sheila Carter che da qualche mese è tornata nella soap, creando un grandissimo scompiglio e molti guai. Vediamo però adesso i dettagli di questa vicenda in particolare. Puntate americane di Beautiful, l’incontro di Brooke Qualche tempo fa le puntate ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 16 maggio 2022) Nelle puntatedista succedendo di tutto e in particolare in questa news vi parliamo di quello che accadrà a. Si tratta di un tradimento della donna ai danni di Ridge, ma le cose non sono come sembrano e lo sa bene chi è, per caso, al corrente della vicenda ovveroForrester. Quest’ultimo invece di andare a spifferare tutto al padre, sceglie il silenzio. Ma per quale motivo? Cosa lo spinge a coprire la Logan e quello che le è accaduto? Vi anticipiamo che in questa vicenda c’è lo zampino di Sheila Carter che da qualche mese è tornata nella soap, creando un grandissimo scompiglio e molti guai. Vediamo però adesso i dettagli di questa vicenda in particolare. Puntatedi, l’incontro diQualche tempo fa le puntate ...

Advertising

LiberoMagazine_ : Pronti per le nuove puntate di #Beautiful? Ecco tutte le anticipazioni di questa settimana! - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #17maggio - redazionetvsoap : AMNESIA a #BraveAndBeautiful!!!! Il cattivone non ricorda più nulla... #anticipazioni - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni Arrestata, ma non esce di scena. Come mai? #puntateamericane - zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 17 maggio 2022: episodio 32 - #Anticipazioni #Brave #Beautiful… -