Beach volley, World Tour 2022 Madrid. Metral/Haussener vincono a sorpresa a casa di Herrera/Gavira (Di lunedì 16 maggio 2022) Finale a sorpresa e sogno svanito per i veterani spagnoli Herrera/Gavira che volevano tornare al successo in un torneo del World Tour a quattro anni dall’ultima vittoria (a Ostrava nel giugno 2018). A trionfare sulla sabbia di Madrid nel terzo Future della stagione sono stati gli svizzeri Metral/Haussener al primo trionfo nel circuito mondiale in carriera. Nella finale di questo pomeriggio gli svizzeri, che ieri avevano eliminato gli azzurri Windisch/Dal Corso nei quarti di finale, sono stati bravissimi a non crollare dopo aver perso il primo set 11-21 contro l’esperta coppia spagnola. Nel secondo set gli elvetici hanno alzato il ritmo e trascinato ai vantaggi i padroni di casa riuscendo ad avere la meglio con il punteggio di 27-25. ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Finale ae sogno svanito per i veterani spagnoliche volevano tornare al successo in un torneo dela quattro anni dall’ultima vittoria (a Ostrava nel giugno 2018). A trionfare sulla sabbia dinel terzo Future della stagione sono stati gli svizzerial primo trionfo nel circuito mondiale in carriera. Nella finale di questo pomeriggio gli svizzeri, che ieri avevano eliminato gli azzurri Windisch/Dal Corso nei quarti di finale, sono stati bravissimi a non crollare dopo aver perso il primo set 11-21 contro l’esperta coppia spagnola. Nel secondo set gli elvetici hanno alzato il ritmo e trascinato ai vantaggi i padroni diriuscendo ad avere la meglio con il punteggio di 27-25. ...

