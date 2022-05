Bassetti: “Meno no vax in giro, hanno capito benefici vaccino” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “Dove sono finiti i no-vax? Rispetto ai numeri iniziali si sono progressivamente molto ridotti, un po’ per via degli obblighi e poi molti si sono resi conto che era meglio vaccinarsi e hanno visto anche i benefici del vaccino contro il ricovero e la malattia grave. Rimane uno zoccolo duro che ha deciso di non immunizzarsi ma credo poi che con il 92% della popolazione over 12 vaccinata, sommati ai milioni di guariti, si può sopportare una quota di irriducibili. Ma non devono fare proselitismo contro la quarta dose, non vogliono vaccinarsi? Va bene ma non inquinino l’informazione corretta”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta la metamorfosi del movimento no-vax. L’infettivologo è stato minacciato più volte e ha deciso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “Dove sono finiti i no-vax? Rispetto ai numeri iniziali si sono progressivamente molto ridotti, un po’ per via degli obblighi e poi molti si sono resi conto che era meglio vaccinarsi evisto anche idelcontro il ricovero e la malattia grave. Rimane uno zoccolo duro che ha deciso di non immunizzarsi ma credo poi che con il 92% della popolazione over 12 vaccinata, sommati ai milioni di guariti, si può sopportare una quota di irriducibili. Ma non devono fare proselitismo contro la quarta dose, non vogliono vaccinarsi? Va bene ma non inquinino l’informazione corretta”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta la metamorfosi del movimento no-vax. L’infettivologo è stato minacciato più volte e ha deciso di ...

