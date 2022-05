Barriere fluviali rimosse in Europa | è record

(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) –didai fiumi europei nel 2021. Secondo il Il rapporto Dam Removals 2021 della World Fish Migration Foundation, almeno 239ormai inutili sono state eliminate l’anno scorso, aiutando a ripristinare le vie di migrazione dei pesci e contribuendo alla salvaguardia della biodiversità e alla resilienza climatica. Almeno 239 le– sbarramenti, chiuse e dighe –in 17 paesi in. A spingere illa Spagna, con 108 strutturedai fiumi del paese. Male l’Italia che non ha rimosso alcuna struttura fluviale, così come Danimarca, Lettonia, Grecia, Romania e i paesi balcanici. Secondo la strategia dell’Unione europea per la biodiversità entro il 2030 bisognerebbe ...

Nel 2021 è stato rimosso un numero da record di barriere fluviali in Europa: 239. Ben il 137% in più rispetto all'anno precedente.