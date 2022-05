Barone: «Non vedo perché si parli del futuro di Italiano. Resta qui» (Di lunedì 16 maggio 2022) . Le parole del dg della Fiorentina Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato prima del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Italiano – «Direi che il gruppo è stato importante perché ha creduto nel lavoro della società, poi il merito va al mister. Se resterà? Ha un contratto. Lui è felice qui e noi siamo molto contenti di lui. Resterà qui. Non vedo perché toccare questo tema». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) . Le parole del dg della Fiorentina Joe, direttore generale della Fiorentina, ha parlato prima del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.– «Direi che il gruppo è stato importanteha creduto nel lavoro della società, poi il merito va al mister. Se resterà? Ha un contratto. Lui è felice qui e noi siamo molto contenti di lui. Resterà qui. Nontoccare questo tema». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

rozzo_barone : @nzingaretti ma dei cinghiali , la monnezza, le strade , non se ne parla piu' , o erano solo argomenti elettorali… - rozzo_barone : RT @cr64492501: @nzingaretti E di quelli che dopo dieci anni di non lavoro, ripeto: privilegiati politici con contributi figurativi, percep… - dodicesimoviola : Joe #Barone a @DAZN_IT “Non capisco i discorsi dei media riguardo alla permanenza di #Italiano. Lui si trova bene… - Fiorentinanews : #Barone: 'Non capisco perché si metta in dubbio il futuro di #Italiano. Il mister ha un contratto ed è contento di… - rozzo_barone : @BiondaLunatica no.. lui non ti conviene e' appostissimo???? ce spacca le noci.. ancora..???????? -