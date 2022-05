Bando Formazione e Lavoro 2022 a Roma: mezzo milione per il reskilling e upskilling (Di lunedì 16 maggio 2022) La Camera di Commercio di Roma ha lanciato il Bando Formazione e Lavoro 2022 dedicato alle attività di reskilling e upskilling delle imprese e dei dipendenti del territorio Romano. La riorganizzazione e lo sviluppo delle competenze delle risorse umane, infatti, riguarda in modo trasversale tutti i settori produttivi: le aziende oggi hanno l’assoluta necessità di evolversi se il loro obiettivo è quello di restare attrattivi e competitivi nel mercato e per farlo non possono che dare priorità alla riqualificazione delle proprie risorse interne. Per questo motivo, il Bando Formazione e Lavoro 2022 mette a disposizione per le aziende di qualsiasi settore e tipologia – purché registrate ... Leggi su fmag (Di lunedì 16 maggio 2022) La Camera di Commercio diha lanciato ildedicato alle attività didelle imprese e dei dipendenti del territoriono. La riorganizzazione e lo sviluppo delle competenze delle risorse umane, infatti, riguarda in modo trasversale tutti i settori produttivi: le aziende oggi hanno l’assoluta necessità di evolversi se il loro obiettivo è quello di restare attrattivi e competitivi nel mercato e per farlo non possono che dare priorità alla riqualificazione delle proprie risorse interne. Per questo motivo, ilmette a disposizione per le aziende di qualsiasi settore e tipologia – purché registrate ...

