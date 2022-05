Banca del Fucino, nel 2021 raccolta in crescita del 37% a 2,7 miliardi (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Assemblea degli azionisti di Banca del Fucino, capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, alla presenza del Presidente Mauro Masi e dell'Amministratore Delegato Francesco Maiolini, ha approvato il bilancio 2021.Emerge la crescita significativa di tutti i principali aggregati. Nel 2021 la raccolta diretta da clientela ha visto un incremento a 2,7 miliardi di euro (+37% rispetto a fine 2020), gli impieghi con clientela hanno registrato un aumento a circa 1,5 miliardi di euro (+39%), e il prodotto Bancario complessivo ha superato i 4,9 miliardi di euro, registrando quindi una progressione del 30% rispetto all'esercizio precedente, già caratterizzato da una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Assemblea degli azionisti didel, capogruppo del Grupporio Igea, alla presenza del Presidente Mauro Masi e dell'Amministratore Delegato Francesco Maiolini, ha approvato il bilancio.Emerge lasignificativa di tutti i principali aggregati. Nelladiretta da clientela ha visto un incremento a 2,7di euro (+37% rispetto a fine 2020), gli impieghi con clientela hanno registrato un aumento a circa 1,5di euro (+39%), e il prodottorio complessivo ha superato i 4,9di euro, registrando quindi una progressione del 30% rispetto all'esercizio precedente, già caratterizzato da una ...

Advertising

TgLa7 : In corso attacco #hacker russo a diversi siti italiani e tra questi quello del #Senato e della #Difesa, Scuola alti… - CaprioloFulvio : @valechindamo Che peccato, lavorare per creare rapporti e poi scioglierli.. trovo la cosa grave! Assomiglia, ma mo… - GraziaMontefal2 : RT @ottogattotto: '...E sarebbe interessante un giorno scrivere la verità sui tanti errori ... del glorioso Monte dei Paschi di Siena, il c… - NadiaMAI4 : RT @ottogattotto: '...E sarebbe interessante un giorno scrivere la verità sui tanti errori ... del glorioso Monte dei Paschi di Siena, il c… - BCC_Roma : Ringrazio ancora le colleghe e colleghi e della Banca per aver partecipato alla Convention del Personale. Vedervi t… -