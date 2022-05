Balotelli torna Super Mario | che punizione al Galatasaray

Advertising

SerieBnews.com

Sconfitta per 3 - 2 sul campo del Galatasaray per l'Adana Demirspor, Marioperò si consola con questo splendido gol su punizione.... popolata di Emanuelson, Honda, Robinho e, scomparve nella nebbia di Reggio Emilia sotto ... Alla fine il Milansempre a sé stesso: è stata la mano del Diavolo Presidente furioso: annuncio in diretta su Balotelli Prosegue la crisi di risultati dell'Adana Demirspor di Vincenzo Montella, che contro il Galatasaray ha perso la quinta partita consecutiva nel massimo campionato turco. I nerazzurri sono riusciti a po ...Mario Balotelli torna al centro dell'attenzione in Turchia dopo che il presidente dell'Adana Demirspor ha fatto un annuncio in diretta ...