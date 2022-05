Azul teatro a villa del Gombo (Di lunedì 16 maggio 2022) Il 20 maggio (e in replica il 21, 22, 27, 28, 29 maggio), "Azul teatro" torna a San Rossore con "Sentieri #8", una nuova performance itinerante, una suggestiva passeggiata di notevole interesse ... Leggi su lanazione (Di lunedì 16 maggio 2022) Il 20 maggio (e in replica il 21, 22, 27, 28, 29 maggio), "" torna a San Rossore con "Sentieri #8", una nuova performance itinerante, una suggestiva passeggiata di notevole interesse ...

Advertising

TV2000it : RT @TV2000it: ??'I soldi investiti in cultura sono investiti in coscienza' dice @StefanoAccorsi_ Martedì #17maggio è a #Retroscena s… - rpinci : RT @TV2000it: ??'I soldi investiti in cultura sono investiti in coscienza' dice @StefanoAccorsi_ Martedì #17maggio è a #Retroscena s… - MicScianca : RT @TV2000it: ??'I soldi investiti in cultura sono investiti in coscienza' dice @StefanoAccorsi_ Martedì #17maggio è a #Retroscena s… - TV2000it : ??'I soldi investiti in cultura sono investiti in coscienza' dice @StefanoAccorsi_ Martedì #17maggio è a… - MarioPlacidini : RT @TV2000it: ??martedì #17maggio a #Retroscena #Tv2000 ci sono @StefanoAccorsi e Marco Baliani L'attore è a teatro con #Azul storia di am… -

Azul teatro a villa del Gombo Il 20 maggio (e in replica il 21, 22, 27, 28, 29 maggio), "Azul Teatro" torna a San Rossore con "Sentieri #8", una nuova performance itinerante, una suggestiva passeggiata di notevole interesse ambientale, storico e architettonico. Sarà l'occasione di entrare ... Da Villa del Gombo al mare: con Sentieri #8 il teatro è itinerante Musica, danza e poesia incontrano la natura di San Rossore con Sentieri #8 , la nuova performance itinerante a cura di Azul Teatro in programma dal 20 al 22 e dal 27 al 29 maggio . La performance, che si propone come anteprima della rassegna " ViviParco ", consiste in una passeggiata dentro la Villa del Gombo e nel ... LA NAZIONE Azul teatro a villa del Gombo Il 20 maggio (e in replica il 21, 22, 27, 28, 29 maggio), "Azul Teatro" torna a San Rossore con "Sentieri #8", una nuova performance itinerante, una suggestiva passeggiata di notevole interesse ambien ... “Zoar”, concierto en el Teatro Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras : Homenaje a Florencio González Gurriarán Actividad para ”O Día das Letras Galegas” que nos lleva al Teatro Lauro Olmo, en O Barco de Valdeorras- 20´00 h.-, para un concierto en el que serán ... Il 20 maggio (e in replica il 21, 22, 27, 28, 29 maggio), "" torna a San Rossore con "Sentieri #8", una nuova performance itinerante, una suggestiva passeggiata di notevole interesse ambientale, storico e architettonico. Sarà l'occasione di entrare ...Musica, danza e poesia incontrano la natura di San Rossore con Sentieri #8 , la nuova performance itinerante a cura diin programma dal 20 al 22 e dal 27 al 29 maggio . La performance, che si propone come anteprima della rassegna " ViviParco ", consiste in una passeggiata dentro la Villa del Gombo e nel ... Azul teatro a villa del Gombo Il 20 maggio (e in replica il 21, 22, 27, 28, 29 maggio), "Azul Teatro" torna a San Rossore con "Sentieri #8", una nuova performance itinerante, una suggestiva passeggiata di notevole interesse ambien ...Actividad para ”O Día das Letras Galegas” que nos lleva al Teatro Lauro Olmo, en O Barco de Valdeorras- 20´00 h.-, para un concierto en el que serán ...