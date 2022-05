Avellino, settimana decisiva per la panchina: spunta un nuovo indizio (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ cominciata una settimana decisiva per il futuro della panchina dell’US Avellino 1912. La società guidata dalla famiglia D’Agostino in piena sinergia con il direttore sportivo Enzo De Vito nei prossimi giorni scioglierà le riserve sul nuovo tecnico. Tanti, troppi i profili accostato al club irpino. Nessun ritorno sullo scranno per Massimo Rastelli che attende le ultime dal Pordenone. L’obiettivo della società è un trainer moderno che possa rilanciare le aspettative di una piazza ferita dopo l’eliminazione dai playoff ad opera del Foggia, quasi due settimane fa. Il profilo ideale porta a Roberto Taurino, reduce dalla cavalcata con la Virtus Francavilla. L’indizio arriva dalla Puglia dove nelle scorse ore, la società del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ cominciata unaper il futuro delladell’US1912. La società guidata dalla famiglia D’Agostino in piena sinergia con il direttore sportivo Enzo De Vito nei prossimi giorni scioglierà le riserve sultecnico. Tanti, troppi i profili accostato al club irpino. Nessun ritorno sullo scranno per Massimo Rastelli che attende le ultime dal Pordenone. L’obiettivo della società è un trainer moderno che possa rilanciare le aspettative di una piazza ferita dopo l’eliminazione dai playoff ad opera del Foggia, quasi due settimane fa. Il profilo ideale porta a Roberto Taurino, reduce dalla cavalcata con la Virtus Francavilla. L’arriva dalla Puglia dove nelle scorse ore, la società del ...

