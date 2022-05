Avellino, Kanoutè si opera: “Sarò pronto per il ritiro e la nuova stagione” (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Erano tre mesi, che solo grazie agli antidolorifici ed alle terapie, ho stretto i denti. per dare il mio apporto alla squadra. Purtroppo, l’epilogo della stagione non è stato quello che sognavo e speravo. Stamattina mi sono sottoposto ad un intervento al menisco del ginocchio destro e grazie al prof. Cerulli, Sarò pronto per l’inizio della prossima stagione e pronto per il ritiro, contento di poter iniziare al meglio il prossimo campionato”. Così in un post su Instagram, Mamadou Kanoutè. L’esterno senegalese si è sottoposto ad intervento al menisco destro. Il calciatore si è detto pronto al ritorno in campo per il ritiro. Kanoutè ha un contratto fino al 2023 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Erano tre mesi, che solo grazie agli antidolorifici ed alle terapie, ho stretto i denti. per dare il mio apporto alla squadra. Purtroppo, l’epilogo dellanon è stato quello che sognavo e speravo. Stamattina mi sono sottoposto ad un intervento al menisco del ginocchio destro e grazie al prof. Cerulli,per l’inizio della prossimaper il, contento di poter iniziare al meglio il prossimo campionato”. Così in un post su Instagram, Mamadou. L’esterno senegalese si è sottoposto ad intervento al menisco destro. Il calciatore si è dettoal ritorno in campo per ilha un contratto fino al 2023 ...

