Automobilista ubriaca finisce nel lago con la macchina | il salvataggio dei poliziotti mentre viene inghiottita dall’acqua – Video

(Di lunedì 16 maggio 2022) Una donna di 61 anni, poi arrestata per guida in stato di ebrezza senza patente, è finita in una Leray, nello Stato di New York,era a bordo della sua auto. Incapace di uscire dall’abitacoloaffondava – perché bloccata dalle portiere – è stato provvidenziale l’intervento della polizia. Un agente si è immerso in acqua rompendo il finestrino con un palo d’acciaio e ha estratto la donna con l’assistenza di un altro poliziotto che li ha raggiunti poco dopo a nuoto. I tre sono stati poi trainati a terra attraverso il filo cui erano legati. La 61enne è stata senza respirare per almeno 20 secondi ed è stata poi portata in ospedale per ipotermia e ferite minori. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.