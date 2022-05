Attacco al Napoli da Genova: “Tifosi rossoblu applaudono Insigne, fischi dal Maradona” (Di lunedì 16 maggio 2022) Napoli-Genoa fomenta anche polemiche, questa volta dal Secolo XIX che lamenta fischi dello stadio Maradona ai Tifosi rossoblu. La sconfitta di Napoli per il Genoa sancisce anche la matematica retrocessione in Serie B dopo 15 anni. Un esito quasi scontato vista la stagione del Grifone. Nonostante tutto al termine della partita i Tifosi del Genoa presenti al Maradona hanno applaudito i propri giocatori. Applausi che sono stati riservati anche a Lorenzo Insigne durante il suo giro di campo per salutare tutti i Tifosi, alla sua ultima partita nello stadio di casa. Ma il Secolo XIX mette in risalto anche dei fischi che sarebbero stati rivolti dai Tifosi partenopei al Genoa. Ecco quanto ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 16 maggio 2022)-Genoa fomenta anche polemiche, questa volta dal Secolo XIX che lamentadello stadioai. La sconfitta diper il Genoa sancisce anche la matematica retrocessione in Serie B dopo 15 anni. Un esito quasi scontato vista la stagione del Grifone. Nonostante tutto al termine della partita idel Genoa presenti alhanno applaudito i propri giocatori. Applausi che sono stati riservati anche a Lorenzodurante il suo giro di campo per salutare tutti i, alla sua ultima partita nello stadio di casa. Ma il Secolo XIX mette in risalto anche deiche sarebbero stati rivolti daipartenopei al Genoa. Ecco quanto ...

