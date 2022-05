Atp Lione 2022 | programma | date | orari e copertura tv

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il, le, glie latv dell’Atp 250 di, evento inda lunedì 16 a sabato 21 maggio. Il britannico Cameron Norrie è il favorito del seeding, seguito da Carreno Busta e Monfils. Non è invece presente alcun tennista azzurro. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti relativi ai vari match inCOMPLETO ATP...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 16 maggio al torneodi2022 : sette match si giocano nel primo giorno della settimana e ci sarà da divertirsi. Spicca la sfida tra la testa di serie numero cinque Khachanov e il qualificato Simon, tantissimi i ...Tabelloni La prossima settimana si disputeranno gli ultimi due tornei sulla terra battuta prima dell'inizio del Roland Garros . Il Tourfarà tappa a Ginevra e a. L'evento250 svizzero potrà contrare sul ritorno in campo dell'ex numero uno del mondo Daniil Medvedev . Il russo si è sottoposto a un piccolo intervento per la correzione di un'ernia e ha ... ATP Lione 2022, risultati 15 maggio: decisi già due accoppiamenti degli ottavi Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell'Atp 250 di Lione 2022, evento in programma da lunedì 16 a sabato 21 maggio.LIONE (FRANCIA) - Finisce già all'esordio il cammino di Aslan Karatsev all'"Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon", Atp 250 da 534.555 euro in corso sulla terra rossa di Lione. Il russo ...