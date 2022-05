ATP 250 Ginevra al via, oggi Cecchinato contro Thiem: il pronostico (Di lunedì 16 maggio 2022) ATP 250 di Ginevra, nei 16esimi di finale fa il suo esordio Marco Cecchinato, che incontra in questa sua prima gara nel main draw torneo svizzero, l’austriaco Dominic Thiem. Il tennista italiano cerca al qualificazione al prossimo turno, dove prenderà avvio anche il percorso di Fabio Fognini. Questo il programma giornaliero. Cecchinato ha vinto solo una volta contro Thiem Marco Cecchinato, dopo la gara persa al primo turno nel torneo di Estoril in Portogallo contro l’australiano Purcell per 6-7, 6-4, 3-6, è tornato in campo questo ATP 250 di Ginevra, giocandosi la qualificazione prima contro il tedesco Lenz (vittoria per 6-3, 6-2) e poi con l’uruguayano Pablo Cuevas, numero 128 nella classifica ATP. In questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) ATP 250 di, nei 16esimi di finale fa il suo esordio Marco, che incontra in questa sua prima gara nel main draw torneo svizzero, l’austriaco Dominic. Il tennista italiano cerca al qualificazione al prossimo turno, dove prenderà avvio anche il percorso di Fabio Fognini. Questo il programma giornaliero.ha vinto solo una voltaMarco, dopo la gara persa al primo turno nel torneo di Estoril in Portogallol’australiano Purcell per 6-7, 6-4, 3-6, è tornato in campo questo ATP 250 di, giocandosi la qualificazione primail tedesco Lenz (vittoria per 6-3, 6-2) e poi con l’uruguayano Pablo Cuevas, numero 128 nella classifica ATP. In questo ...

