Atletico Madrid | trovato il sostituto di Suarez | sfida al Milan!

(Di lunedì 16 maggio 2022) Campionato che volge al termine per i Colchoneros che, da poche giornate, sono riusciti a raggiungere la matematica qualificazione in Champions League. Cosa assolutamente non scontata ad inizio anno per gli uomini di Simeone. Ora, però, è tempo di pensare al mercato e alle possibili cessioni.e Griezmann molto probabilmente andranno via e quindi ci sarà una mini rivoluzione in attacco. Nunez BenficaSecondo quanto riportato da Nicolo’ Schira l’eventualedell’attaccante uruguaiano potrebbe essere un suo connazionale, Darwin Nunez. L’attaccante del Benfica è richiestissimo da tutte le big, anche dal Milan di Paolo Maldini, e il club portoghese vuole non meno di 70 milioni.