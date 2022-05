Atletico Madrid | Simeone svela dove allenerà la prossima stagione!

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sono 12 anni di fila che l’è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League sotto la guida di Diego Pablo. Il condottiero argentino è ormai diventato il simbolo di questo club portandolo a livelli mai raggiunti nella sua storia.Quest’anno, forse, a causa degli scarsi risultati iniziali, sono arrivati i primi malumori dei tifosi dopo anni di applausi e complimenti nei suoi confronti. Il suo futuro sembrava essere in bilico, ma nell’ultima intervista l’allenatore ha tenuto a precisare che continuerà ancora con i Colchoneros. A conferma di ciò, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza non ha mai cercato alcun nuovo allenatore per cambiare guida tecnica.

Advertising

GoalTurkiye : Luis Suarez, Atletico Madrid'e veda etti ?? - felice_119 : @Giovanni_Mex @Alessio_Ram @Campanelli11 Perché era in quarta fascia in un girone con Liverpool, Atletico Madrid e… - junews24com : Suarez Juve, l’attaccante esce in lacrime: tutto deciso per il suo futuro - AzomaFoot : LE REAL DE MADRID ATTEND SA FINALE - LE BARCA DEUXIEME - L' ATLETICO TRO... - infoitsport : Atletico Madrid, trovato il sostituto di Suarez: sfida al Milan! -

Commenta per primo Lautaro Martinez da record per l'Inter , ma secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il suo futuro e la permanenza a Milano sono tutt'altro che certi. L'sta insistendo molto su di lui per affiancarlo a Griezmann e Joao Felix e ha pronta una maxi - offerta per strapparlo ai nerazzurri.Grande emozione e commozione al Wanda Metropolitano per l'ultima di Luis Suarez con la maglia dell'. L'attaccante uruguaiano, il cui contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato, si è congedato dai suoi tifosi dopo la partita disputata contro il Siviglia, terminata 1 - 1. I ...Suarez lascia l'Atletico e resta in Europa: in quale club italiano potrebbe giocare. L'uruguaiano andrà via a giugno a parametro zero ...Il "bottino" che garantisce il terzo posto, la qualificazione in Conference e la lotta retrocessione: cosa c'è da decidere e cosa è stato già deciso in ...