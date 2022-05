Assedio Azovstal, i soldati ucraini nell’acciaieria verso la resa totale. Evacuati i feriti: «Saranno curati e imprigionati» – Il video (Di lunedì 16 maggio 2022) «I difensori di Mariupol hanno eseguito l’ordine. Nonostante tutte le difficoltà, hanno respinto le forze schiaccianti del nemico per 82 giorni e hanno permesso all’esercito ucraino di riorganizzarsi, addestrare più personale e ricevere armi dai Paesi partner. Nessuna arma funzionerà senza militari professionisti, il che li rende l’elemento più prezioso dell’esercito. Per salvare vite umane, l’intera guarnigione di Mariupol sta attuando la decisione di evacuare l’acciaieria approvata dal Comando supremo e spera nel sostegno del popolo ucraino» così il comandante del Reggimento Azov annuncia, in un video su Telegram l’evacuazione del gruppo armato dall’acciaieria Azovstal. L’accordo con la Russia, però, prevede che i difensori di Mariupol vengano fatti prigionieri, il che costituisce di fatto una resa dello stoico reggimento. Come ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) «I difensori di Mariupol hanno eseguito l’ordine. Nonostante tutte le difficoltà, hanno respinto le forze schiaccianti del nemico per 82 giorni e hanno permesso all’esercito ucraino di riorganizzarsi, addestrare più personale e ricevere armi dai Paesi partner. Nessuna arma funzionerà senza militari professionisti, il che li rende l’elemento più prezioso dell’esercito. Per salvare vite umane, l’intera guarnigione di Mariupol sta attuando la decisione di evacuare l’acciaieria approvata dal Comando supremo e spera nel sostegno del popolo ucraino» così il comandante del Reggimento Azov annuncia, in unsu Telegram l’evacuazione del gruppo armato dall’acciaieria. L’accordo con la Russia, però, prevede che i difensori di Mariupol vengano fatti prigionieri, il che costituisce di fatto unadello stoico reggimento. Come ...

