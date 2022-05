Ascolti tv: la finale di Amici 21 non fa boom, male lo speciale Sanremo (Di lunedì 16 maggio 2022) Una lunga serata in compagnia di Amici 21 quella che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di seguire il 15 magio 2022. Una finalissima che, a causa dell’Eurovision si è spostata alla domenica sera. Gli Ascolti ne avranno risentito? Lo scopriamo con i dati auditel che ci rivelano come sono andate le cose. La finale di Amici 21 è stata vista il 15 maggio da 4 milioni di spettatori con il 28 5 di share. Numeri praticamente identici a quelli della semifinale, nessun impennata, nessun interesse in crescita. Questa edizione, ha chiaramente fatto Ascolti più bassi, in numero di spettatori, di quella del 2021, per ovvi motivi. Lo scorso anno, c’era il coprifuoco, l’Italia era ancora alle prese con l’emergenza covid e soprattutto il pubblico più giovane, che decreta il successo del talent di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022) Una lunga serata in compagnia di21 quella che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di seguire il 15 magio 2022. Una finalissima che, a causa dell’Eurovision si è spostata alla domenica sera. Gline avranno risentito? Lo scopriamo con i dati auditel che ci rivelano come sono andate le cose. Ladi21 è stata vista il 15 maggio da 4 milioni di spettatori con il 28 5 di share. Numeri praticamente identici a quelli della semi, nessun impennata, nessun interesse in crescita. Questa edizione, ha chiaramente fattopiù bassi, in numero di spettatori, di quella del 2021, per ovvi motivi. Lo scorso anno, c’era il coprifuoco, l’Italia era ancora alle prese con l’emergenza covid e soprattutto il pubblico più giovane, che decreta il successo del talent di ...

Advertising

trash_italiano : MEGA ASCOLTI PER LA FINALE DI #EUROVISION: 6.590.000 SPETTATORI E IL 41.90% DI SHARE! - iosonocarrara : Ascolti finale #Eurovision: 41,9% con 6.590.000 spettatori. Un grande successo. - Agenzia_Ansa : Boom di ascolti per la finale dell'#Eurovision, che ha incoronato vincitori gli ucraini della Kalush Orchestra: la… - Giulyyyaaaa : RT @tantapazienza_: In semifinale Alex canta fino all'ultimo e si registra il picco di share. In finale Sissi eliminata alle 22, Alex alle… - GiuGiuLolaLove : RT @AngeloCivico: Vincitore all'Alberto Urso, ascolti pure peggio per essere una finale (ma sempre ottimi per Canale5). #Amici21 è stata l… -