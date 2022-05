Ascolti Tv 15 maggio 2022 | Social Auditel sabato sera | boom per la finale di Amici 21

Advertising

Giornaleditalia : #ascoltitvamici Ascolti tv ieri sera, domenica 15 maggio 2022: la finale di Amici fa il botto - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 15 maggio 2022: Finale #Amici 21, Sanremo 72, Che tempo che fa, Non è l'Arena, dati Auditel e s… - infoitcultura : Ascolti Tv 14 maggio 2022: “Eurovision Song Contest” record. Vince l’Ucraina, secondi gli inglesi, Italia sesta. Bo… - zazoomblog : Ascolti TV Sabato 14 maggio 2022. L’Eurovision Song Contest 2022 chiude col botto (6.6 mln – 41.9% di share) -… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di sabato 14 maggio. I dati dell'#Eurovision nei vari P… -

di Maria Volpe L'attore e conduttore campione dicon "L'Eredità", lunedi 16sarà il protagonista di "A muso duro" su Rai1 dove interpreta un medico che organizza le prime Paralimpiadi 1 di 11 Insinna - dottor Maglio Flavio Insinna ......in onda del famoso salotto tv condotto da Mara Venier è stata presa a seguito degli ottimi... Lo show dunque andrà in onda in prima serata dal prossimo 27e i fan sono impazienti di ...Si è conclusa ieri un’altra vincente edizione di Amici. Grande seguito e grandi ascolti anche per Amici 21 che ha chiuso i battenti con la finalissima del 15 maggio 2022. Ultima puntata quindi ieri se ...Il giornalista Gianni Garrucciu dedica un libro alla regina indiscussa della comunicazione e dell'intrattenimento ...