Artprice by Artmarket.com: il Metaverso del mercato degli NFT d'arte, con 35 anni di esperienza unica nel campo dei mondi virtuali. (Di lunedì 16 maggio 2022) - PARIGI, 16 maggio 2022/PRNewswire/



Sulla base dei dati disponibili per il primo trimestre del 2022, Artprice by Artmarket.com conferma che il fenomeno degli NFT d'arte è diventato parte integrante del mercato dell'arte mondiale in tutti i cinque continenti, con un'accelerazione nelle vendite e nelle transazioni nel secondo trimestre di quest'anno, soprattutto in risposta all'introduzione di un più favorevole quadro normativo negli Stati Uniti. In un articolo pubblicato su Le Monde lo scorso 11 maggio: «Il mercato dell'arte, nonostante la disastrosa situazione economica di tutti i settori, ndr, è estremamente resiliente», ha dichiarato Guillaume Cerutti, amministratore delegato di Christie's, che plaude all'asta ...

