Arthur non sarà parte della Juventus che verrà: ritorno in Brasile clamoroso (Di lunedì 16 maggio 2022) Arthur si è dimostrato uno dei giocatori più deludenti in questa stagione, ecco perché per lui sarà davvero prossima la cessione futura. La Juventus in queste ultime due stagioni ha avuto davvero tantissimi i problemi a livello organizzativo, in particolar modo per quanto riguarda il centrocampo uno dei reparti dove non può essere in alcun modo lasciato a sé stante, con il brasiliano Arthur che avrebbe dovuto in tutti i modi diventare il punto centrale dei bianconeri e che invece non è mai riuscito a trovare un punto di incontro. Arthur Juventus (Ansa Foto)Quando nell’estate del 2020 è avvenuto lo scambio tra Barcellona e Juventus con Arthur che è passato a Torino e Pjanic al Barcellona, sono stati in tanti ad avere dei dubbi sul reale valore ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 16 maggio 2022)si è dimostrato uno dei giocatori più deludenti in questa stagione, ecco perché per luidavvero prossima la cessione futura. Lain queste ultime due stagioni ha avuto davvero tantissimi i problemi a livello organizzativo, in particolar modo per quanto riguarda il centrocampo uno dei reparti dove non può essere in alcun modo lasciato a sé stante, con il brasilianoche avrebbe dovuto in tutti i modi diventare il punto centrale dei bianconeri e che invece non è mai riuscito a trovare un punto di incontro.(Ansa Foto)Quando nell’estate del 2020 è avvenuto lo scambio tra Barcellona econche è passato a Torino e Pjanic al Barcellona, sono stati in tanti ad avere dei dubbi sul reale valore ...

