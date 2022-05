(Di lunedì 16 maggio 2022) AGI - Un 26enneno, gravemente indiziato di essere l'autore di una rapina commessa ail 31 dicembre dello scorso anno, è statodai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di, al termine di un'attività d'indagine coordinata dalla procura. Il giorno di San Silvestro del 2021, un ragazzono che stava sostando in via Valle Borbera insieme alla fidanzata, fu sorpreso alle spalle e cinto al collo dalla forte presa di uno sconosciuto con volto coperto che gli intimò di consegnargli il portafogli. Subito dopo, il rapinatore fuggì a piedi, insieme con un cane di taglia media che portava con sé, tentando, pochi minuti dopo, di effettuare alcuni pagamenti con una delle carte sottratte alla vittima. Le immediate indagini, coordinate ...

Advertising

sulsitodisimone : Arrestato l'uomo che rapinò una coppia a Roma la vigilia di Capodanno - fanpage : L'uomo avrebbe sparato a due persone che stavano per rubare la sua auto. È stato arrestato, è accusato di tentato o… - Guizzardi_67 : RT @globalistIT: - Giorgio_JD78 : Incredibile #CC arrestano un innocente anziché scusarsi con l'uomo xchè ha dovuto anche fare un lavoro che a lui no… - _TYPEONEGATIVE_ : Ci meritiamo l'italia che abbiamo a questo punto.... Spara contro i ladri che gli stavano rubando l'auto: arrestato… -

AGI - Agenzia Italia

... poco dopo, è stato intercettato in corso Umberto I dai poliziotti della squadra mobile; l', alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga colpendo gli agenti che, con non poche difficoltà, lo ...... poco dopo, è stato intercettato in corso Umberto I dai poliziotti della Squadra Mobile; l', ... I.,31enne napoletano con precedenti di polizia, è statoper rapina impropria e lesioni ... Un uomo è stato arrestato per aver sparato a due che gli hanno rubato l'auto Ieri mattina alle Cascine la polizia ha arrestato un cittadino albanese di 21 anni, indagato per “furto aggravato continuato” su auto parcheggiate in ...Un uomo di 62 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver sparato con un fucile ai ladri che li stavano rubando l'auto.