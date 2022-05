“Armi batteriologiche vicino a confini” | cosa c’è dietro alle parole di Putin

(Di lunedì 16 maggio 2022) Molteplici laboratori dislocati sul territorio ucraino, controllati dagli Stati Uniti e pronti a sviluppare, il tutto a pochi passi daicon la Federazione Russa. Nel corso del suo intervento al vertice dell’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva a Mosca, Vladimirha cavalcato un vecchio cavallo di battaglia del Cremlino. Il InsideOver.

Advertising

GiovaQuez : Putin torna a denunciare i laboratori con 'componenti per armi batteriologiche' vicino al confine russo. 'Abbiamo l… - SoniaLaVera : RT @actarus1070: Putin: armi batteriologiche di Kiev-Usa 'L'Ucraina ha creato,sotto il controllo Usa,alcune componenti di armi batteriolog… - a_lambardi : RT @RaiNews: Il presidente russo Vladimir Putin, parlando all'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva ha detto che mentre l'ade… - Toynagual40 : RT @GiovaQuez: Putin torna a denunciare i laboratori con 'componenti per armi batteriologiche' vicino al confine russo. 'Abbiamo lanciato d… - Eposs1 : @AntonellaDeSal4 @pdnetwork @pinapic @ladyonorato @Europarl_EN Ha una visione di parte della faccenda. Basterebbe i… -

Ottantaduesimo giorno di guerra. le truppe ucraine a nord di Kharkiv sono al confine russo. La Svezia segue la Finlandia: subito nella Nato. Mosca: errore che avrà vaste conseguenze. La Finlandia ha ...Poi l'accusa: 'Abbiamo le prove di laboratori diin Ucraina vicino ai nostri confini'. 16:31 Kiev, respinto un tentativo di sconfinamento russo a Sumy Le guardie di frontiera ...Putin nel suo discorso al vertice del Trattato per la sicurezza collettiva ha accusato gli Stati Uniti di sviluppare armi batteriologiche in Ucraina.Duro discorso di Putin: “Laboratori americani sono impegnati nello sviluppo di armi batteriologiche. In Ucraina abbiamo trovato le prove“. Il capo del Pentagono Austin: sostegno totale Usa all’ ...